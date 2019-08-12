После взрыва под Архангельском США заподозрили Москву в испытании новой ядерной ракеты

Американская разведка связала взрыв на военном полигоне под Архангельском с испытанием новой крылатой ракеты «Буревестник» с малогабаритной ядерной энергоустановкой. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на свои источники.
По данным издания, внимание аналитиков в Вашингтоне к трагедии на полигоне привлекло замалчивание российской стороной деталей произошедшего. Американская разведка предполагает, что взрыв произошел «во время испытания нового типа крылатой ракеты с ядерным двигателем, которую президент Владимир Путин назвал центральным элементом гонки вооружений Москвы с Соединенными Штатами», пишет издание.
Также в материале говорится, что «Буревестник» в НАТО называют SSC-X-9 Skyfall и относят к разряду «потенциальной угрозы нового типа». Устройство ракеты делает практически невозможным ее перехват для существующих противоракетных систем на Аляске и Калифорнии. В то же время эксперты считают, что создание такой ракеты почти невозможным.
Взрыв на полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, напомним, произошел 10 августа. Пятеро сотрудников госкорпорации «Росатом» погибли.