После взрыва под Архангельском США заподозрили Москву в испытании новой ядерной ракеты

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Учения на Чебаркульском полигоне. Архив. Челябинск., взрыв
Американская разведка заподозрила Москву в испытании нового оружияФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Американская разведка связала взрыв на военном полигоне под Архангельском с испытанием новой крылатой ракеты «Буревестник» с малогабаритной ядерной энергоустановкой. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на свои источники.

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По данным издания, внимание аналитиков в Вашингтоне к трагедии на полигоне привлекло замалчивание российской стороной деталей произошедшего. Американская разведка предполагает, что взрыв произошел «во время испытания нового типа крылатой ракеты с ядерным двигателем, которую президент Владимир Путин назвал центральным элементом гонки вооружений Москвы с Соединенными Штатами», пишет издание.

Также в материале говорится, что «Буревестник» в НАТО называют SSC-X-9 Skyfall и относят к разряду «потенциальной угрозы нового типа». Устройство ракеты делает практически невозможным ее перехват для существующих противоракетных систем на Аляске и Калифорнии. В то же время эксперты считают, что создание такой ракеты почти невозможным.

Взрыв на полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, напомним, произошел 10 августа. Пятеро сотрудников госкорпорации «Росатом» погибли.

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