Из Пенсионного фонда похитили 11 миллиардов рублей

Юридическая коллизия привела к уголовному делу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Следователи подозревают негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Согласие» в хищении более 11 млрд рублей из Пенсионного фонда России (ПФР). Однако юристы и представители профильных министерств расходятся в оценке того, могли ли пенсионные накопления россиян уйти из государственной собственности после перевода денег из ПФР в НПФ.

По словам адвоката одного из обвиняемых Олега Матюнина, следствие считает, что с 2016 по 2018 год подозреваемые фальсифицировали документы на перевод пенсионных накоплений из ПФР в НПФ «Согласие» на сумму свыше 11 млрд рублей. «Следственные органы квалифицируют этот перевод как «хищение бюджетных средств», — передает « Коммерсант » слова юриста. Изначально дело инициировали в Следственном управлении МВД по Республике Коми, в позже передали в Следственный департамент МВД РФ.

В 2016—2018 годах НПФ «Согласие» (позже — «Согласие ОПС», который присоединился к «Нефтегаранту» — прим. ред.), а также другой НПФ с таким же названием после агрессивной рекламы привлекли более миллиона клиентов. В результате фонды пополнились на 91,7 млрд рублей, из которых 78% люди перевели из ПФР.

По мнению защиты, перевод пенсионных денег от одного страховщика к другому не влияет на вид права собственности на них. Накопления являются собственностью государства и распоряжение ими по своему усмотрению невозможно, заверил Матюнин.

В Министерстве финансов РФ пояснили, что если страховщиком накоплений является ПФР, то по закону «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии», деньги являются федеральной собственностью, если же НПФ — это право у частного фонда по закону «О НПФ».

В Минтруде РФ указали на юридическую коллизию двух законов. В Счетной палате сослались на закон «Об инвестировании», считая пенсионные накопления госсобственностью. По мнению представителя «ВТБ Пенсионный фонд» деньги не могут быть похищены, поскольку остаются в системе ОПС и цели их использования при этом не меняются.

В ПФР заверили «Коммерсант», что знают о расследовании, но никаким деталями не владеют. В НПФ «Согласие», Центробанке, Следственном комитете Республики Коми, МВД России, Следственном комитете России не ответили на запрос издания.