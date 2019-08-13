Пациенты замерзают и страдают от грязи в больнице Горнозаводска Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В больнице города Горнозаводска (Пермский край) пациенты страдают от грязи и лежат в холодных палатах. Фотографии грязных старых матрасов, коек и прикроватных тумбочек опубликовала пациентка больницы Юлия Борисова в социальной сети «ВКонтакте», женщина также пожаловалась на холод в палате.

«Инфекционное отделение в ужасном состоянии, меня положили с дочкой. Я не знаю, как тут вообще можно лежать, все сломано, грязное, холодно (примерно +9). Как можно тут вылечиться?» — заявила «URA.RU» Борисова. Она полагает, что в таких условиях ей с ребенком придется пробыть еще очень долго.

Пользователи соцсети согласились с автором поста, что в таких условиях невозможно нормально лечиться. «Грязь лечебная, поднимет на ноги даже если очень плохо», — прокомментировал публикацию Сергей Зебзеев. «Там ещё, наверное, клопы живут», — предположил Сергей Громов. «Повод задуматься о своем здоровье! Не болейте, товарищи, пожалуйста!» — призывает Альберт Баяндин.

В приемной главного врача Горнозаводской районной больницы на звонок корреспондента не ответили. В пресс-службе минздрава Пермского края обещали разобраться в ситуации и предоставить комментарий позднее.

В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края сообщили «URA.RU», что после каждого пациента происходит дезинфекция матрасов и подушек (паровое автоклавирование), которое изменяет цвет ткани. «Кроме того матрасы и подушки регулярно закупаются. 1 июля этого года было закуплено 100 матрасов, 50 подушек, 100 комплектов постельного белья», — сообщили в ведомстве.

Фото: Юлия Борисова

Фото: Юлия Борисова