Губернатор Моор выбрал необычное место для общения со СМИ

Пресс-конференция губернатора Александра Моора пройдет в шатре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пресс-конференция губернатора Тюменской области Александра Моора пройдет 14 августа в шатре на площади 400-летия Тюмени. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе главы региона.

Выбор столь необычного места для мероприятия обусловлен тем, что пресс-конференция проходит в день 75-летия Тюменской области. «Площадь 400-летия Тюмени — главная праздничная площадка города. Поэтому мы выбрали для проведения вариант, подчеркивающий связь пресс-конференции с юбилеем региона», — объяснили в пресс-службе губернатора.

Пресс-конференция станет второй для Моора после избрания на пост главы региона. Первая, состоявшаяся 25 декабря 2018 года, запомнилась присутствием на ней большого количества блогеров, эмоциями губернатора по поводу собственного детства и онлайн-викториной.