В Тюмени нет желающих строить дом для полицейских

Многоэтажный дом должны построить на федеральные деньги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменская полиция не смогла найти подрядчика для строительства многоквартирной высотки в заречной части города. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

На объявленный аукцион не было подано ни одной заявки, его признали недействительным. Начальная сумма контракта составляла 217 млн рублей. Подрядчик должен был закончить строительство в течение трех лет, к 15 ноября 2021 года. По проекту в девятиэтажном доме располагается 71 квартира, для каждой выделена парковка. Во дворе — детская и спортивная площадки. Квартиры должны были предоставлять сотрудникам полиции и их семьям для временного расселения. Финансирование осуществляется из федерального бюджета.

Это уже вторая попытка тюменского управления МВД разыграть данный тендер. В июле на первоначальный аукцион заявлялись две не тюменские строительные компании, обе были признаны несоответствующими требованиям заказчика.

Строительство высотки должно помочь силовикам решить кадровый вопрос — в июне дефицит служащих в ведомстве составлял 7% после волны увольнений на фоне слухов о пенсионной реформе.