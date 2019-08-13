Врио губернатора Шумков определился с участием в дебатах

Вадим Шумков предпочел не участвовать в дебатах Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Курганской области-2019

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков написал официальный отказ от участия в дебатах. Об этом «URA.RU» сообщило сразу несколько источников, знакомых с ситуацией.

13 августа, согласно графику, размещенному на официальном сайте курганского избиркома, Вадим Шумков должен первый раз принять участие в дебатах на «Радио России» в 21.10. В программе планировалась его участие вместе с кандидатом от ЛДПР Юрием Ярушиным. «Шумков написал официальный отказ от участия в дебатах, поэтому его участия не ожидается», — сообщил инсайдер.

В штабе Шумкова оказались от комментариев об участии в дебатах. Ранее консультант Вадима Шумкова Андрей Ткаченко заявлял «URA.RU»: «Рабочий график Вадима Михайловича достаточно напряженный, поэтому если встанет вопрос выбора между встречей с оппонентами и решением задач, которых в области бесконечное количество, то вероятнее всего, он выберет второе». По закону в случае неявки соперника кандидаты вправе использовать его эфирное время.

Выборы губернатора в Курганской области пройдут 8 сентября. Желание участвовать в них выразили четыре кандидата, среди которых также врио губернатора Курганской области Вадим Шумков, кандидат от ЛДПР, депутат областной думы Юрий Ярушин, директор Института экономики и права Курганского госуниверситета Татьяна Майборода («Справедливая Россия»).