В Кургане кандидаты в губернаторы ждут Шумкова на дебаты

Вадима Шумкова ждут соперники на дебаты Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В Зауралье определен порядок проведения дебатов кандидатов в губернаторы. Претенденты на пост региона от оппозиционных партий гадают, придет ли на дебаты врио губернатора Вадим Шумков.

График проведения дебатов опубликован на сайте областного избиркома, согласно ему первые дебаты на «Радио России» состоятся 13 августа — их участниками должны стать кандидат от ЛДПР Юрий Ярушин и самовыдвиженец Вадим Шумков. В таком же формате пройдут дебаты на телеканале «Россия-1», здесь первые дебаты между Ярушиным и Татьяной Майбородой («Справедливая Россия») намечены на 16 августа. Кроме того, дискуссии сразу четырех кандидатов выйдут в эфир канала «Россия-24» 21 и 28 августа, а также 4 сентября.

«Вадим Шумков проинформирован о графике дебатов. Рабочий график Вадима Михайловича достаточно напряженный, поэтому если встанет вопрос выбора между встречей с оппонентами или решения задач, которых в области бесконечное количество, то вероятнее всего, он выберет второе», — сообщил консультант Вадима Шумкова Андрей Ткаченко.

Юрий Ярушин заявил, что намерен участвовать во всех дебатах. «Пока неизвестна тематика эфиров», — уточнил он. «У меня по жребию нет дебатов с Шумковым, а парни, если он не придет, будут занимать весь эфир», — прокомментировала Татьяна Майборода. «В случае неявки кого-то из кандидатов время распределяется среди остальных участников. Мы с удовольствием воспользуемся такой возможностью, мы не избалованы эфиром», — прокомментировал кандидат в губернаторы от КПРФ Яков Сидоров.

Выборы губернатора в Курганской области пройдут 8 сентября.