Минтранс назвал разгильдяйским поведение Utair

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Компания Utair не успела подать заявку на перераспределение международных маршрутовФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Минтранс России назвал разгильдяйским поведение авиакомпании Utair. Перевозчик не подал вовремя заявку на участие в распределении международных маршрутов.

«Спекуляции авиакомпании Utair на своем неустойчивом финансовом положении и банальное разгильдяйство не являются поводом отступать от правил распределения маршрутов», — сообщили в ведомстве ТАСС.

Минтранс не собирается идти Utair на уступки, так как позиция компании может рассматриваться как «инструмент давления на Межведомственную комиссию». Заседание, на котором пройдет перераспределение закрепленных ранее за обанкротившейся компанией «Трансаэро» маршрутов, состоится 13 августа.

В Utair винят в происходящем некорректные формулировки приказа Росавиации.

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