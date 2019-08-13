Utair упустила шанс на новые зарубежные рейсы

Авиакомпанию «Трансаэро» признали банкротом в 2016 году Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Маршруты, ранее закрепленные за обанкротившейся «Трансаэро», поделят между «Аэрофлотом» и S7. Компания Utair, также претендовавшая на новые направления, не подала заявку в Росавиацию в установленный срок из-за «неясности формулировок».

«В Utair винят в этой ситуации некорректные формулировки приказа Росавиации», — сообщает « Коммерсант » со ссылкой на письмо перевозчика в ведомство. Из документа следует, что в авиакомпании не знали, когда именно Межведомственная комиссия при Минтрансе РФ будет распределять маршруты «Трансаэро», поэтому пропустили срок подачи заявок с 1 по 7 июля.

По информации издания, речь идет о 31 маршруте в Казахстан, Италию, Францию, Испанию, Китай, Таиланд, Узбекистан, Израиль, Турцию, Индию, Грецию, Кипр и ОАЭ из Москвы и Петербурга. Данные направления после банкротства «Трансаэро» обслуживались компаниями «Россия» и «Аэрофлот», однако весной этого года было решено, что после 31 октября направления будут перераспределены.

Сейчас перевозчик обратился в Росавиацию с просьбой рассмотреть его заявку вне установленного ранее срока. В самой авиакомпании Utair ситуацию комментировать отказались, говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что авиакомпании России за первое полугодие 2018 года понесли колоссальные убытки в 40 миллиардов рублей. Эти цифры говорят о том, что участь банкротов «Трансаэро» и «ВИМ-Авиа» может постичь остальных участников рынка, напоминает «Национальная служба новостей».