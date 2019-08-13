В Югре отстроят новую олимпийскую деревню

Югра уже принимала Всемирную шахматную олимпиаду в 2010 году Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В ХМАО к Всемирной шахматной олимпиаде, которая пройдет в Ханты-Мансийске в августе 2020 года, построят новую олимпийскую деревню. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте внешних и общественных связей Югры.

Олимпийская деревня будет представлять собой ряд объектов. К маю 2020 года должны быть введены в строй две 25-этажные гостиницы, соответствующие стандартам четырехзвездочного отеля, где разместятся официальные делегации стран-участниц. «Местом проведения игр станет универсальный спортивный комплекс №2 площадью свыше 13 тысяч квадратных метров. В отдельном здании олимпийской деревни на площади 4,6 тысячи квадратных метров будет размещен экспоцентр», — сообщил директора департамента физической культуры и спорта ХМАО Сергей Артамонов.

Ожидается, что в Югру приедут 3,5 тысячи участников из 190 стран. Сейчас разрабатывается схема их перелетов. В течение двух дней аэропорт Ханты-Мансийска примет 18 чартерных рейсов. Также спортивные функционеры сообщили, что церемонии открытия и закрытия олимпиады пройдут на площадке культурного развлекательного комплекса «Арена».

Ранее «URA.RU» уже писало о том, что Югру посещали ревизоры ФИДЕ, которые должны были оценить степень подготовки региона к проведению шахматной олимпиады. А в начале лета в Ханты-Мансийске началось строительство будущего спорткомплекса, где планируется проведение всего турнира.