Епархия впервые прокомментировала экспериментальный дизайн храма в Екатеринбурге

Инвесторам свой проект архитекторы не показывали Фото: Архитектурная студия ROCK, Instagram

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Представители РПЦ не готовы давать экспертную оценку «арочному» дизайну храма Святой Екатерины, но приветствуют появление новых проектов храма, заявил «URA.RU» настоятель Храма на Крови отец Максим (Меняйло).

«Отрадно, что идея построить храм святой Екатерины вдохновляет городское сообщество на различные инициативы — от поиска места под храм до предложения эскизных и проектных решений. Это говорит о том, что храм нужен городу и он обязательно будет построен. Храм станет точкой притяжения и приложения совместных усилий горожан. Что до экспертной оценки предложенных проектов — это дело профессиональных архитекторов», — отметил отец Максим, оценивая «арочный» проект храма Святой Екатерины.

Настоятель Храма на Крови назвал новый проект свидетельством «интереса и неравнодушия к святому делу строительства храма Небесной покровительницы города».

Проект представила архитектурная студия ROCK. Ее основатель Екатерина Спирина отметила, что архитекторы разработали его «для себя». «Естественно, никаких заказчиков у нас не было — ни договоров, ни денег. Фонду святой Екатерины мы проект не показывали», — рассказала «URA.RU» Екатерина Спирина.