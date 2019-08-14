13 августа 2019

Епархия впервые прокомментировала экспериментальный дизайн храма в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Инвесторам свой проект архитекторы не показывалиФото: Архитектурная студия ROCK, Instagram
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Битва за храм Святой Екатерины

Представители РПЦ не готовы давать экспертную оценку «арочному» дизайну храма Святой Екатерины, но приветствуют появление новых проектов храма, заявил «URA.RU» настоятель Храма на Крови отец Максим (Меняйло).

«Отрадно, что идея построить храм святой Екатерины вдохновляет городское сообщество на различные инициативы — от поиска места под храм до предложения эскизных и проектных решений. Это говорит о том, что храм нужен городу и он обязательно будет построен. Храм станет точкой притяжения и приложения совместных усилий горожан. Что до экспертной оценки предложенных проектов — это дело профессиональных архитекторов», — отметил отец Максим, оценивая «арочный» проект храма Святой Екатерины.

Настоятель Храма на Крови назвал новый проект свидетельством «интереса и неравнодушия к святому делу строительства храма Небесной покровительницы города».

Проект представила архитектурная студия ROCK. Ее основатель Екатерина Спирина отметила, что архитекторы разработали его «для себя». «Естественно, никаких заказчиков у нас не было — ни договоров, ни денег. Фонду святой Екатерины мы проект не показывали», — рассказала «URA.RU» Екатерина Спирина.

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В поисках православной храмовой идентичности мы выделили несколько признаков, обеспечивающих узнаваемость: золотые купола, закомары, кокошники и апсиды. Изучив житие Святой Екатерины, мы решили разместить на западном фасаде витражи в виде иконостаса, повествующего о ее мученической жизни. Стоит отметить, что храм спроектирован с соблюдением основных канонов. Основное тело храма расположено внутри объема, снаружи его окружает закрытая оранжерея (зимний сад) с общим доступом в память о событиях, - на наш взгляд это был бы отличный подарок городу. А вы бы ходили в такой храм? #храм#екатеринбург#плотинкаекб#храмвсквере #archidesign#playground #architecture_hunter #architecture #archi#architectural #project #architectureproject #architect #architects #landscaping #landscapingdesign #design #date#rockarchitecturestudio#проект#architecture_hunter #archviz3dmax #3dsmax #facade #facadedesign #facadeporn

Публикация от Архитектурная Студия ROCK (@rock_architecture_studio)

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