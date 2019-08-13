В Киеве объяснили, почему не снимут водную блокаду Крыма

Вода из Днепра перестала поступать в Крым в 2014 году Фото: pixabay/Pixabay License

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Украина имела полное право перекрыть канал пресной воды в Крым и не собирается обсуждать это с Россией, заявил представитель украинского президента Владимира Зеленского Антон Кориневич.

«Вопросы, связанные с Крымом, может ставить только государство-суверен, то есть Украина. Украина перекрыла не русло реки Днепр, а технологическое сооружение (канал), которое находится на территории Украины. На это Украина имеет полное право», — написал Кориневич в Facebook.

Он отметил, что в Крыму хватает пресной воды для населения, и сказал, что «государство-оккупант должно отвечать за обеспечение оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами».

Ранее представитель президента России в Крыму Георгий Мурадов заявил, что вода из Днепра, которую перекрыл Киев, течет с территории РФ, напоминает «Национальная служба новостей». Чиновник отметил, что водная блокада нарушила международный закон об использовании международных рек.

Киев перекрыл Северо-Крымский канал в 2014 году после того, как полуостров вернулся в состав России по итогам референдума. Днепровская вода снабжала около 85% сельского хозяйства на полуострове.