Отток населения из Зауралья сократился в четыре раза

Зауральцы стали реже покидать регион Фото: depositphotos.com

Миграционная убыль населения Курганской области по итогам первого полугодия 2019 года составила 664 человека. Это примерно в четыре раза меньше, чем за аналогичный период 2018 года, когда регион покинули 2707 человек. Такие данные приводит Свердловскстат.

За период с января по июнь из Зауралья уехали 14815 человек, приехали в регион 14151 человек. Большой вклад в сокращение оттока населения внесла международная миграция: за границу выехали более 600 зауральцев, а вернулись оттуда почти 1,3 тысячи человек.

Несмотря на позитивные сдвиги в миграции, население Зауралья продолжает сокращаться за счет естественной убыли. По итогам первого полугодия умерло более 6,6 тысячи жителей региона — почти на три тысячи человек больше, чем родилось за тот же период. Год назад разница между родившимися и умершими была меньше — около 2,5 тысячи человек. Это произошло во многом из-за резкого снижения рождаемости: 3,7 тысячи малышей против почти 4,3 тысячи годом ранее.

Убыль населения является одной из основных проблем Курганской области. По данным Свердловскстата на начало лета в регионе проживали примерно 831,1 тысячи человек. Только за 2018 год число жителей Зауралья сократилось на 9697 человек.