В Зауралье придумали, как привлечь в регион новых жителей

Новых жителей будут привлекать в Зауралье бесплатной землей и поддержкой фермерских хозяйств Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Власти Курганской области запускают новый проект по привлечению в регион новых активных жителей. Он будет называться «Курганская область зовет!» Информация об этом опубликована в группе «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте», которую ведет администрация муниципалитета.

«Всех активных граждан РФ, желающих переехать в новый регион для проживания, приглашают в Курганскую область на постоянное место жительства», — говорится в сообщении. Также переехать в Зауралье предлагают гражданам других стран и соотечественникам, проживающим за рубежом и желающим вернуться в Россию. Привлекать новых жителей областные власти планируют бесплатной землей, помощью в строительстве дома и поддержкой агробизнеса.

Организаторы проекта напоминают, что в регионе уже появилась возможность получить бесплатно земельные участки для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства, предусмотрена возможность приобретения домокомплектов из древесины по льготным ценам. Ранее о новых мерах поддержки подробно рассказывал врио губернатора Вадим Шумков.

В пресс-службе губернатора заявили «URA.RU», что в настоящее время уже работают отдельные части этого проекта. Например, в регионе запущен интернет-ресурс «Свободные земли». В планах властей — создать отдельный портал, посвященный новому проекту.

Ранее «URA.RU» неоднократно сообщало о проблеме оттока населения из Курганской области. Только в 2018 году численность населения в Зауралье снизилась почти на 10 тысяч человек, при этом за счет миграционной убыли регион недосчитался около шести тысяч человек.