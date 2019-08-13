Политолог: Оппозиционеры устраивают незаконные акции в Москве при открытой поддержке США

Власти США начали открыто поддерживать московский протест Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Московские митинги являются провокацией, организованной США, заявил политолог Юрий Самонкин. Он уверен, что для Вашингтона протест недопущенных к выборам в Мосгордуму политиков был лишь поводом для того, чтобы увеличивать число оппозиционеров в России.

«США последнее время тренировали свои оранжевые технологии на других странах — мы видели события на Украине и в Венесуэле. И понятно, что у нас сейчас выборы в субъектах федерации и наши западные партнеры снова активизировались. Они нашли повод в виде недопуска кандидатов на выборы, хотя у этих кандидатов нашли много нарушений», — приводит агентство Nation News слова политолога. Он поддержал инициативу Госдумы и Совета Федерации об ужесточении закона о митингах, так как незаконные акции сильно мешают горожанам.

Незадолго до незаконного митинга 3 августа посольство США в Москве опубликовало карту движения протестующих. Официально говорилось, что информация должна обезопасить гостящих в столице американцев, но в российском МИДе посчитали, что это привлекло людей к протесту. После согласованной акции 10 августа, когда митингующие пошли на незаконное шествие к администрации президента, была задержана юрист из США Татьяна Бренник. Она говорила протестующим, как необходимо себя вести с правоохранителями.

Ранее сообщалось, что лидер республиканского большинства в палате представителей Конгресса США Стени Хойер заявил о поддержке протестов в Москве. Политик заявил, что российские власти стремятся подавить свободу слова и нарушают избирательные права

Несогласованные митинги начались, когда избиркомы заявили о нарушениях при сборе подписей у ряда политиков, среди которых оказались оппозиционеры. С 14 июля прошло несколько несогласованых акций, самыми крупными из которых стали митинги 27 июля и 3 августа. Были задержаны сотни людей. Из-за столкновения с полицией в отношении протестующих возбуждено несколько уголовных дел.