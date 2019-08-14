13 августа 2019

СМИ выяснили, чей истребитель приблизился к самолету Шойгу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, су-27, истребитель
Российские Су-27 оттеснили зарубежный истребительФото: официальный сайт министерство обороны рф

Истребитель НАТО, приблизившийся к самолету министра обороны РФ Сергея Шойгу над Балтикой, оказался испанским. Об этом сообщили СМИ Испании.

Самолет, «напоминающий F/A-18 Hornet», принадлежит ВВС Испании и базируюется в Литве, пишет «Интерфакс» со ссылкой на зарубежные издания. Снимки истребителя с таким же номером и символикой на корпусе журналисты обнаружили в интернете. Подобные самолеты числятся в воздушной полиции НАТО и охраняют воздушное пространство Латвии, Эстонии и Литвы.

13 августа стало известно о приближении истребителя НАТО F-18 к самолету Шойгу над Балтийским морем, напоминает «Царьград». Министр обороны РФ направлялся из Калининграда в Москву. Его сопровождали два истребителя морской авиации, они помешали F-18 сблизиться с российским бортом, уточняет «Ридус».

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Ссылки по теме
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...