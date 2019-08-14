СМИ выяснили, чей истребитель приблизился к самолету Шойгу

Истребитель НАТО, приблизившийся к самолету министра обороны РФ Сергея Шойгу над Балтикой, оказался испанским. Об этом сообщили СМИ Испании.
Самолет, «напоминающий F/A-18 Hornet», принадлежит ВВС Испании и базируюется в Литве, пишет «Интерфакс» со ссылкой на зарубежные издания. Снимки истребителя с таким же номером и символикой на корпусе журналисты обнаружили в интернете. Подобные самолеты числятся в воздушной полиции НАТО и охраняют воздушное пространство Латвии, Эстонии и Литвы.
13 августа стало известно о приближении истребителя НАТО F-18 к самолету Шойгу над Балтийским морем, напоминает «