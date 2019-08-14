Депутат Госдумы решил заняться образованием «блокадницы» Бузовой

Депутат Госдумы от партии ЛДПР Дмитрий Свищев пообещал отправить книги о блокаде Ленинграда телеведущей и певице Ольге Бузовой, назвавшей себя «блокадницей» в шуточном видео в соцсетях.
«Я не хочу принижать какие-либо достоинства этой девушки, но выглядит она на этом ролике нелепо и глупо. Очевидно, от нехватки знаний у нее вышла такая грубая, низкая, нелепая шутка», — заявил парламентарий РИА «Новости».
Народный избранник заявил, что, по его мнению, смеяться на тему блокады непозволительно никому. Еще более осторожными в своих высказываниях следует быть известным личностям и публичным персонам, подчеркивает Свищев.
Ранее на странице Бузовой в Instagram появилось видеозапись, на которой певица облизывает тарелку и называет себя «блокадницей». Из-за ролика девушка оказалась в центре громкого скандала, пользователи обвинили ее в глумлении над жертвами голода. Народный артист России Илья Резник, переживший блокаду Ленинграда, заявил, что Бузова «пухнет от денег», передает Nation News. Позднее певица объяснила, что ее бабушка была блокадницей, поэтому сама артистка слышала много историй о военных временах, уточняет телеканал 360.