Главного идеолога Первоуральска сменит доверенное лицо магаданского губернатора Носова

Александр Ханин может перебраться в УВЗ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Идеолог Первоуральска Александр Ханин объявил об уходе с должности главного PR-менеджера «Первоуральского новотрубного завода» (ПНТЗ, входит в группу ЧТПЗ). Как стало известно «URA.RU», кресло топ-менеджера займет бывший глава аппарата мэрии Нижнего Тагила Андрей Ленда.

Александр Ханин работал не только над имиджем ПНТЗ, но и влиял на политические процессы в Первоуральске, а также занимался различными социальными проектами. На своей странице в Facebook Ханин написал пост, в котором перечислил личные достижения в развитии города. «Мне повезло быть причастным великому делу, изменению сознания людей, становлению и распространению вируса „белой металлургии“, пути преображениям и становления нового человека. Первоуральск ждут перемены, трансформация городской среды и сознания жителей. На сегодня моя модель для Первоуральска устарела», — написал Ханин.

Источники «URA.RU» рассказали, что Ханин может продолжить карьеру в тагильском «Уралвагонзаводе», а его место в ПНТЗ займет Андрей Ленда, который считается доверенным лицом экс-главы Нижнего Тагила, губернатора Магаданской области Сергея Носова. «Бывший гендиректор „Уралвагонзавода“ Олег Сиенко договорился об устройстве в Первоуральске части бывшей команды мэрии Нижнего Тагила», — объяснил перестановки инсайдер «URA.RU».

Александр Ханин в беседе с «URA.RU» не стал раскрывать, где продолжит карьеру. Андрей Ленда попросил журналиста «URA.RU» перезвонить ему позднее. Оперативно дозвониться до офиса ПНТЗ не удалось.