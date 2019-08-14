Правительству предложили передать «Победу» в частные руки

Российский лоукостер «Победа» следует передать в частные руки, считают в ФАС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава ФАС Игорь Артемьев предложил кабмину приватизировать авиакомпанию «Победа», входящую в группу «Аэрофлот». Об этом говорится в его письме вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху.

«Присутствие лоукостера на маршруте повышает конкуренцию и снижает цены на билеты всех перевозчиков», — пишет РБК со ссылкой на письмо Артемьева. Однако он крайне недоволен тем, что компания чаще занимается зарубежными, а не внутрироссийскими перелетами.

По мнению главы ФАС, приватизация «Победы» поможет выполнить поручения, данные после «Прямой линии с Владимиром Путиным», состоявшейся летом 2018 года.

«Победа» — российская бюджетная авиакомпания, 100% «дочка» «Аэрофлота» (его контрольный пакет принадлежит государству), базируется в московском аэропорту Внуково. Основана 16 сентября 2014 года, взамен прекратившего полеты из-за санкций ЕС «Добролета».«Победа» в этом году вышла на 4-е место в списке крупнейших российских авиакомпаний, отмечает Nation News.

В первом полугодии «Победа», которая считается единственным отечественным лоукостером, перевезла 4,6 млн человек и остается самой востребованной регулярной авиакомпанией РФ.