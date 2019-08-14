Джигарханян попал в реанимацию

Армен Джигарханян находится под наблюдением врачей Фото: Официальный сайт Президента РФ

Советский и российский актер, театральный режиссер Армен Джигарханян находится в реанимации. У артиста произошло обострение хронического заболевания.

«Джигарханян находится в одной из московских больниц под постоянным наблюдением врачей», — пишет telegram-канал Mash. Сообщается, что у артиста возникли проблемы со здоровьем на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности.