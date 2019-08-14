В свердловском правительстве заговорили об отставке силового вице-губернатора

Длительный отпуск Салихова трактовали превратно Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Реформа свердловского правительства

В свердловском правительстве обеспокоены отсутствием на рабочем месте вице-губернатора Азата Салихова. В кулуарах обсуждают, что он может не вернуться из отпуска, в котором находится уже почти месяц.«До отпуска он практически перестал проводить комиссии и совещания», — уточняет подчиненный Салихова.

Источник агентства обратил внимание, что информация об отставке появилась на фоне проблемам у близких к Салихову силовиков. «Замначальника УФССП (замначальника Управления службы судебных приставов по Свердловской области Елена Сидорова этой весной была задержана по обвинению в получении взятки в крупном размере) стала сотрудничать со следствием и вроде готова давать показания. Учитывая, что она целиком человек Салихова — события могут получить неожиданный поворот», — объяснил источник агентства.

Сам Азат Салихов заверил, что в ближайший понедельник появится на работе. «Прилетаю уже завтра. А Елену Сидорову я помню, как целеустремленного и трудолюбивого человека. В мое время прихода и ухода Елена работала начальником отдела организации исполнительного производства и влиять на какие-то решения не могла. Работавшие со мной в то время люди из УФССП ушли на другие места, а мои заместители стали главными судебными приставами по другим субъектам», — объяснил вице-губернатор корреспонденту «URA.RU».