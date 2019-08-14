13 августа 2019

Власти ХМАО предлагают югорчанам самим выбрать вид поддержки по льготной ипотеке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, ипотека, башенные краны, строящийся дом
Молодежи предлагают отказаться от компенсации процентной ставки, в обмен на субсидиюФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Власти ХМАО предлагают югорчанам рассмотреть новый вид поддержки в рамках госпрограммы «Развитие жилищной сферы» в обмен на отказ от существующих условий. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

«Инициативная группа предлагает заменить компенсацию части процентной ставки на иной вид поддержки в размере 90 процентов от остатка компенсации. При этом, действующие участники программы должны будут отказаться от субсидии и от получения оставшихся 10% компенсации, исключенные по достижению предельного возраста — только от оставшихся 10% компенсации», — пояснили в окружном депстрое.

Разработчики инициативы заверяют, что новый вид поддержки улучшит положение молодых семей, которые ожидают субсидии либо утратили такое право, а также уменьшит расходы бюджета. Мера поддержки должна будет иметь заявительный и добровольный характер. Проголосовать за или против этой инициативы можно на сайте «Открытый регион — Югра».

Это уже не первый опрос, проводимый окружными властями, за последнее время, когда югорчанам предлагается решить, как потратить бюджетные деньги. Ранее «URA.RU» писало о том, как жители ХМАО выбирали подарок от властей, который получит каждый новорожденный.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...