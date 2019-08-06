Югорчане выбрали подарок от властей, который получит каждый новорожденный

Каждый родившийся в Югре ребенок получит в качестве подарка 20 тысяч рублей. Эти деньги родители смогут потратить по своему усмотрению. Об этом в Instagram рассказала губернатор Наталья Комарова.
«Правительство Югры закрепило своим решением инициативу о вручении подарка всем новорожденным округа с 1 января 2020 года», — написала глава региона. «Мое предложение о том, чтобы эта мера поддержки действовала до 2028 года, на период проекта президента РФ „Десятилетие детства“, коллеги также поддержали», — резюмировала Комарова.
Деньги будут находиться на пластиковой карте под названием «Расту в Югре». Судя по фотографиям из аккаунта Комаровой, упакуют карту в футляр, который можно использовать в качестве шкатулки. При этом жители ХМАО сами выбрали, какой подарок получить: деньги или набор для новорожденных, куда входит одежда и предметы первой необходимости.
Опрос по этому поводу проходил на портале «Открытый регион — Югра». В итоге, 84% респондентов (более 19 тысяч человек) проголосовали за мультикарту «Расту в Югре». Самыми активными оказались жители Югорска, Советского района, Сургута и Нижневартовска. Большинство проголосовавших — женщины — более 80%.