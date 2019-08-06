05 августа 2019
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Югорчане выбрали подарок от властей, который получит каждый новорожденный

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане выбирали между деньгами и набором вещей для новорожденныхФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Каждый родившийся в Югре ребенок получит в качестве подарка 20 тысяч рублей. Эти деньги родители смогут потратить по своему усмотрению. Об этом в Instagram рассказала губернатор Наталья Комарова.

«Правительство Югры закрепило своим решением инициативу о вручении подарка всем новорожденным округа с 1 января 2020 года», — написала глава региона. «Мое предложение о том, чтобы эта мера поддержки действовала до 2028 года, на период проекта президента РФ „Десятилетие детства“, коллеги также поддержали», — резюмировала Комарова.

Деньги будут находиться на пластиковой карте под названием «Расту в Югре». Судя по фотографиям из аккаунта Комаровой, упакуют карту в футляр, который можно использовать в качестве шкатулки. При этом жители ХМАО сами выбрали, какой подарок получить: деньги или набор для новорожденных, куда входит одежда и предметы первой необходимости.

Опрос по этому поводу проходил на портале «Открытый регион — Югра». В итоге, 84% респондентов (более 19 тысяч человек) проголосовали за мультикарту «Расту в Югре». Самыми активными оказались жители Югорска, Советского района, Сургута и Нижневартовска. Большинство проголосовавших — женщины — более 80%.

Так выглядят пластиковая карта «Расту в Югре» и шкатулка, в которую она упакована
Фото: департамент общественных и внешних связей Югры

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© Служба новостей «URA.RU»
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