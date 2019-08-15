«Очкарик» из Екатеринбурга, отсидевший в колонии за то, что дал сдачи мажору, женится

Его девушка разделила с ним все трудности и дождалась его из колонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета "Дело очкарика" в Екатеринбурге

Герой новостей «URA.RU» Владислав Рябухин, осужденный за то, что дал сдачи напавшим на него спортсменам-южанам и освободившийся недавно из колонии, сыграет свадьбу. Об этом «URA.RU» сообщил сам жених.

«Впервые добровольно лишаюсь свободы!», — пошутил Влад. Торжество состоится 17 августа на одной из баз отдыха под Екатеринбургом. Избранница Влада — Валерия Сомова, с которой они вместе уже три года. В последний год, который был очень непростым для Влада (уголовное преследование, суд, исправработы) она делила с ним все испытания — ходила на заседания, ждала из колонии.

В мае Влад Рябухин, напомним, сделал предложение своей возлюбленной — это произошло со сцены концерта репера Басты в Екатеринбурге. А уже в октябре молодая семья ожидает пополнения.

Весной 2016 года Владислав Рябухин вместе с другом приехал выручать с вечеринки девушку, и на них напали пьяные южане. Устояв после удара по лицу, Влад дал сдачи своему оппоненту — 100-килограммовому Саргису Арутюняну. Тот упал на асфальт, позже выяснилось, что у него проломлена голова, и Рябухина осудили за «причинение тяжких телесных повреждений по неосторожности», приговорив к 300 часам исправительных работ.

Из-за основной работы он несколько раз прогуливал «отработки», и, с подачи инспекторов ГУФСИН, суд отправил его в колонию-поселение, где Влад провел 22 дня. По ее словам, он нисколько не жалеет о времени, проведенном на зоне, но попадать туда больше не хочет. Депутат Госдумы Дмитрий Ионин предложил Рябухину стать его помощником.