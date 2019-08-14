В Екатеринбурге умер номинированный на «Золотую маску» народный артист Воронин

Прощание с Валентином Ворониным пройдет 16 августа Фото: сайт Свердловского академического театра драмы

В Екатеринбурге 14 августа скончался народный артист РСФСР, лауреат премии «Золотой маски» Валентин Воронин. Об этом говорится на сайте Свердловского академического театра драмы, где он работал с 1967 года.

«Коллектив театра искренне соболезнует семье, родным, близким, друзьям и почитателям таланта Валентина Александровича Воронина, прощание с которым состоится 16 августа на сцене Свердловского театра драмы», — говорится в сообщении.

Воронин родился в 1940 году в Оренбургской области. После окончания театральной студии в 1963 году работал в Музыкально-драматическом театре имени Горького, после чего, в 1967-м, устроился в Свердловский академический театр драмы. В 1973 году стал Заслуженным артистом РСФСР, в 1982-м — Народным артистом, а в 1999-м был номинирован на премию «Золотая маска» за «Лучшую мужскую роль в драматическом театре».