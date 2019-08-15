Москва намерена лишить бывшую территорию Минобороны под Пермью особого статуса

Звездный может лишиться статуса закрытой территории Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Звездный в Пермском крае может лишиться особого статуса. Проект указа президента «Об упразднении ЗАТО — поселка Звездный Пермского края» опубликован на сайте правовой информации.

«Упразднить с 1 января 2020 года закрытое административно-территориальном образовании — поселок Звездный Пермского края», — говорится в пояснительной записке к документу. После подписания президентом указа, правительству РФ и краевым властям поручено в 6-месячный срок провести необходимые мероприятия, связанные с упразднением ЗАТО.

Документ подготовило Минэкономразвития РФ, но его может не поддержать минобороны РФ, как это произошло в 2015 году. Тогда ведомство не согласовало проект указа об упразднении ЗАТО Звездный, мотивировав это тем, что «на территории поселка планируется разместить объекты, требующие сохранения особого режима безопасности».

Если Звездный все-таки утратит особый статус, то для сбалансированности бюджета ему выделят межбюджетные трансферты: 38,8 млн рублей в 2020 году, 42,3 млн рублей — в 2021 году, указано в документе. В администрации Звездного отказались комментировать информацию по телефону, попросив отправить официальный запрос.

Статус ЗАТО Звездный получил в 1992 году. В советские годы на территории городка располагалась 52-я ракетная дивизия, которую расформировали в 2002 году. До 2007 года там существовала база хранения и перегрузки элементов боевых железнодорожных ракетных комплексов. Сейчас население Звездного насчитывает 9,5 тыс человек. В 2015 году жители Звездного создали петицию против упразднения ЗАТО. Ее поддержали 257 человек.