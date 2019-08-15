В городе проводится пропитка асфальта для предотвращения трещин Фото: Павел Маркуш © URA.RU

Дорожники Муравленко (ЯНАО) готовят улицы города к инспекции главы региона Дмитрия Артюхова, который приедет в ближайшие дни. Интернет-пользователи шутят, что специалисты «красят» дорожное полотно и выравнивают асфальт железными бочками. Мэр Александр Подорога объяснил «URA.RU», чем именно занимаются дорожные специалисты, а также сам принял участие в процессе.

«Муравленко в полной готовности. К нам едет губернатор ЯНАО. Современная версия комедии „Ревизор“», — пишет автор под постом в городском паблике во «ВКонтакте». На одном из опубликованных видео заметно, как четыре специалиста в униформе наносят на асфальт черное жидкое вещество, похожее на краску. На втором ролике авторы успели запечатлеть работу дорожников, которые катят жестяную бочку и якобы выравнивают поверхность асфальта. «Так в Муравленко асфальт укладывают. Сколько им бабок выдали? Каждое лето им по 10 миллионов выдают. Они бочек накупили и теперь выкладывают», — предположил автор.

В беседе с корреспондентом «URA.RU» мэр Муравленко Александр Подорога объяснил, что дорожники наносят на асфальт не краску, а пропитку, а также занимаются восстановительными работами. По инструкции бочку с жидкостью необходимо перемешать перевернув ее на бок. «Это пропитка „ДОРСАН“ для асфальтобетонных покрытий. В рамках гарантийного ремонта щебеночно-мастичного асфальта (ЩМА). Рабочие проводят пропитку для недопущения проникновения влаги», — рассказал глава города. После объяснения ситуации мэр лично принял участие в процессе. «К приезду губернатора красим асфальт. Очень тщательно наносим. Желающие поучаствовать — присоединяйтесь!» — подытожил Подорога.