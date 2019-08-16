В Кургане отремонтируют одну из самых разбитых дорог

2-я Часовая улица считается одной из самых проблемных в городе Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

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Власти Кургана направят почти 8,5 млн рублей на разработку проекта капремонта дороги, проходящей через улицы Загородная и 2-я Часовая. Постановление об этом опубликовано на официальном сайте муниципалитета. Состояние участка неоднократно критиковалось курганцами и надзорными органами.

«Разрешить заключение долгосрочного муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации», — говорится в постановлении. Проект должен быть готов к 15 апреля 2020 года. Первоначально предельная стоимость работ составляла 11,8 млн рублей, но позже ее сократили до 8,5 млн.

В пресс-службе мэрии сообщили «URA.RU», что дорогу должны отремонтировать в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». «В 2020 году в рамках планируется выполнить капремонт дороги, ведущей к трассе „Иртыш“, которая будет проходить через улицы Загородная, 2-я Часовая и Стройбаза. Сейчас формируется аукционная документация по выполнению проектных работ», — пояснили в ведомстве.

Около проблемного участка дороги расположен один из крупнейших зауральских заводов — «Курганстальмост», а также колонии и другие объекты УФСИН, жилые дома и дачные кооперативы. На «одну из самых убитых дорог города» неоднократно обращала внимание и прокуратура. Так, в 2016 году суд удовлетворил ее иск, обязав мэрию профинансировать работы, однако даже это не помогло улучшить состояние асфальта. Дорога внесена на карту «убитых» дорог Кургана, которую ведет ОНФ.