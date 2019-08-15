По словам строителей, автомобилисты смогут проехать через реку Пур на год раньше — в 2020 году Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Движение по мосту через реку Пур (ЯНАО) строители обещают открыть на год раньше назначенного срока — в 2020 году. Об этом глава региона Дмитрий Артюхов рассказал в сторис на личной странице в социальной сети Instagram во время своей поездки по округу.

«Планировали сдать мост в 2021 году, но мостостроители обещают открыть движение через реку уже в следующем. На мосту через Пур стройка идет на восьми из одиннадцати опор. Завтра начнут собирать пролетные конструкции», — говорится в сторис губернатора.

Глава округа также отметил, что строительство идет с опережением графика. «Большее количество сил и средств задействовано. И понимаем, что наш долгожданный мост приближается. Неизбежно, неминуемо, мы скоро по нему все с вами поедем», — заявил Артюхов.

На «долгожданном» объекте вместе с губернатором был и глава компании подрядчика «Мостострой-11» Николай Руссу. Мост строят в рамках концессионного соглашения между окружным правительством и организацией. После окончания работ водители легковых автомобилей, рейсовых автобусов и карет скорой будут ездить бесплатно по мосту. А для грузовых автомобилей нефтегазовых предприятий стоимость проезда будет ниже, чем по наплавной переправе. После окончания концессионного соглашения проезд станет бесплатным для всех.

Важный для округа объект — мост через реку Пур — соединит центральную и восточную часть округа с западной (пос. Уренгой и Красноселькупский район). До сих пор автомобили могли переехать через реку либо по понтонной переправе, либо по льду. Строительство долгожданного для ямальцев моста началось в конце 2018 года.