Ямальский губернатор пересядет на отечественный автомобиль

Дмитрий Артюхов во время командировки по Ямалу откажется от служебного джипа (архивный снимок) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отправится на следующей неделе в поездку по округу на отечественном автомобиле. Он сам будет управлять машиной. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе главы региона.

При этом, отметим, обычно Артюхов пользуется другой служебной машиной — джипом иностранной марки. «По округу он специально решил ехать на отечественной машине, чтобы максимально прочувствовать, как ездят ямальцы. Потому что когда едешь на дорогой, комфортабельной машине, по любой дороге ехать удобно», — рассказал источник. Какую именно российскую марку автомобиля выбрал Артюхов, не уточняется.

Маршрут поездки главы региона будет следующий: он поедет из Надыма в Ноябрьск через Новый Уренгой, Губкинский и Тарко-Сале. Вместе с ним в командировку отправится директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа Максим Першиков.

На Ямале, напомним, этим летом проходит масштабная дорожная кампания.