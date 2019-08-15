На Урале создадут свое «Сколково» за 24 млрд рублей

Под уральское «Сколково» выделят участок в районе Шарташа, рассказал Виктор Кокшаров Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге по типу «Сколково» будет создан инновационный научно-технологический центр «Татищев». До 2028 года на его создание направят около 24 млрд рублей, сообщил журналистам ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров.

По словам Кокшарова, речь идет о создании научно-технологической долины. «Резидентами этой долины будут крупнейшие предприятия, которые занимаются прикладными технологическими исследованиями», — сказал ректор УрФУ. 20 резидентов уже подтвердили свое участие. Заявка на создание центра «Татищев» передана в Минэкономразвития, а после согласования с Минпромторгом и министерством науки и высшего образования она поступит в правительство РФ для подготовки соответствующего постановления.

Чуть меньше половины из необходимых для создания центра 24 млрд рублей будут выделены из бюджетов всех уровней, а основная часть средств будет получена от предприятий. «Площадкой для реализации этого проекта будет федеральная земля — тот участок, который выделен под развитие университета в районе Шарташа», — сказал Кокшаров. Резиденты «Татищева» получат налоговые льготы и поддержку со стороны муниципалитета, федерального и областного правительства.