ФСБ не выполнила требования прокурора по уголовному делу экс-мэра Челябинска

Сергею Давыдову предстоит очередной суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова

УФСБ по Челябинской области повторно внесло на рассмотрение в Советский районный суд Челябинска уголовное дело экс-главы администрации города Сергея Давыдова по статье, против которой возражал прокурор региона Виталий Лопин. Дело Давыдова рассмотрят в третий раз.

«Дождемся суда, если решение будет прежним, подадим апелляцию», — сообщил «URA.RU» Лопин. 15 августа судья назначил заседание на 23 августа.

Согласно базе данных суда, Давыдова предлагают судить по ч.1 ст. 286 УК РФ (злоупотребление должностным лицом полномочиями). 5 марта в этом же суде по такой же статье дело по ходатайству УФСБ закрыли. Экс-чиновник отделался штрафом в 40 тыс. рублей. Прокурор подал апелляцию, считая, что Давыдова надо было судить по более серьезной статье, по ч.2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление главой органа местного самоуправления служебными полномочиями).

На стадии апелляции из-за нарушений в ходе расследования решение по Давыдову отменили и вернули в Советский райсуд. 1 августа, во время нового заседания, по ходатайству УФСБ дело вернули следствию. Представитель прокуратуры возражал и заявил, что ФСБ вновь попытается закрыть дело через суд. Через две недели материалы в суд передали по прежней статье.

ФСБ расследовало хищение 37 млн рублей со счетов муниципального унитарного предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети». Деньги выводились на сторонние организации, в том числе на ИП отца Давыдова. Экс-чиновник остается под подпиской о невыезде.