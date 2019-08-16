Уральцы обжаловали реформу, из-за которой налог на старые квартиры вырастет в разы

Кадастровую стоимость своей недвижимости можно будет узнать в декабре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Почти 1,5 тысячи жителей Свердловской области не согласились с кадастровой оценкой своей недвижимости в рамках перехода на новую систему налогообложения в регионе. При этом ознакомиться с промежуточными результатами успели не все свердловчане, рассказали «URA.RU» в местном Центре государственной кадастровой оценки.

«Всего в области поступило 1490 замечаний от граждан, в основном это юридические лица. От физлиц — около 340 замечаний», — рассказали агентству в учреждении. Большинство граждан жалуются на завышение стоимости. Муниципалитеты же обычно заявляют о занижении, опасаясь уменьшения налоговых поступлений. Собеседник «URA.RU» отметил, что граждане уже не смогут увидеть проект кадастровой оценки — его размещали на сайте центра на 60 дней для ознакомления, и этот срок уже истек.

«Сейчас данные на доработке, затем отчет будет сдан в Росреестр. Кадастровая стоимость объектов станет известна в декабре. Если гражданин обнаружит какие-то грубые ошибки — например, неверный метраж или материал стен — он сможет обратиться к нам с заявлением для досудебного урегулирования вопроса», — сообщили в центре оценки.

Кадастровая стоимость недвижимости приближена к рыночной, для ее определения используются методики Минэкономразвития. С 1 января 2020 года налог на имущество в регионе будет рассчитываться на основе именно кадастровой стоимости, которая гораздо больше инвентаризационной. Ставку налога (от 0,1% до 0,3%) будут устанавливать муниципалитеты.