В Росстате пояснили, как изменился рацион россиян за 40 лет

За 40 лет россияне стали реже употреблять картофель, зато фрукты и ягоды стали пользоваться большей популярностью. Это следует из исследования Росстата.
«В начале 1980-х годов на каждого россиянина приходилось 117 килограммов картофеля, в 2018 году — 59. 40 лет назад на человека приходилось 35 килограмм фруктов и ягод, а сейчас — 74», — уточняет «
За эти годы россияне стали есть больше мяса. Если в начале 1980-х на одного гражданина приходилось до 70 килограммов в год, то по итогам прошлого года показатель составил 89 килограммов на человека. Самый серьезный спад этого показателя пришелся на начало 2000-х — тогда каждый россиянин ел до 50 килограммов мяса в год.
Потребление овощей и бахчевых почти не изменилось. За четыре десятка лет их употребление выросло с 92 до 104 килограммов на одного россиянина. Также незначительный рост показало потребление рыбы и рыбных продуктов — за 40 лет он вырос с 17 до 22 килограммов. Меньшим спросом стали пользоваться яйца (231 штуки против 286), а также молочные продукты (390 килограммов в 1980-х, 266 — в 2018-м).
Изменения, по оценкам экспертов, свидетельствуют о возросшем желании россиян вести здоровый образ жизни, передает агентство Nation News. За 40 лет в стране изменилась и доступность продуктов. Попытки улучшить ситуацию с продовольственным снабжением пришлись на начало 1980-х годов после «эпохи застоя»: в 1982 году в стране была принята госпрограмма для преодоления товарного дефицита.