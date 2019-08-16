В Крыму оценили план Зеленского по возвращению полуострова

План Украины по возвращению Крыма и Донбасса является популистским. Так считает вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.
«Каждое подобное заявление является исключительно популистским актом, и мы к этому уже привыкли. Все это вызывает иронию», — заявил Бабков. Он отметил, что Киеву стоит показать намерение остановить войну в Донбассе, а «не стратегии писать».
Ранее замглавы офиса президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что Киев к 2020 году планирует разработать пакет мер по реинтеграции потерянных территорий. Предполагается подготовить концепцию переходного правосудия и применить принципы международного гуманитарного и уголовного права, напоминает «Национальная служба новостей».
Крым стал частью России в 2014 году после проведенного на фоне смены власти в Киеве референдума. Тогда более 95% крымчан выразили желание стать россиянами. Украина, США ряд стран Европы и другие государства не признали референдум.
Также в 2014 году о независимости от Киева объявили Донецкая и Луганская области. Украина начала против них военную операцию, жертвами которой стали, по данным ООН, около 13 тысяч человек.