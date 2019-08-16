Россиян предложили штрафовать за выгул собак без намордника

Россиян могут начать штрафовать и арестовывать за выгул собаки без поводка и намордника. С инициативой ввести такие наказания выступил президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев.
«За выгул опасной собаки без поводка и намордника предлагается ввести штраф от 30 до 50 тысяч рублей», — приводит RT выдержку из письма Аманлиева, направленного спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
Также в качестве наказания общественник предлагает установить административный арест на срок от пяти до десяти дней или обязательные работы до 30 часов. Исключение составят те случаи, когда с собакой гуляют на огороженной площадке.
Аманлиев указал, что для хозяев, которые выводят на улицу опасных собак без средств защиты, на данный момент не предусмотрено никакого наказания, хотя закон «О жестоком обращении с животными» регламентирует запрет на выгул питомцев без ошейников и поводков еще с 2018 года.
Список опасных для человека пород собак утвержден правительством страны, уточняет деловое издание «ВЗГЛЯД». В него вошли акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы этих пород.