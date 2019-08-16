В Кургане выяснили, как «мясо доисторического животного» попало в школьный обед

Странный кусок мяса, прозванный «мясом доисторического животного», мог оказаться в тарелке с супом в Юргамышской школе Курганской области из-за плохого контроля за производством на мясокомбинате. О таких результатах внутренней проверки на предприятии сообщили в пресс-службе регионального УФАС.
«Установлено, что возможной причиной несоответствия исследованного образца консервов кусковых мясных стерилизованных „Говядина тушеная высший сорт“, дата выпуска 31 октября 2018 года, явилось неосуществление надлежащего контроля сотрудником комбината за процессом производства определенной партии товара», — говорится в сообщении ведомства.
Консервы произведены на курганском мясокомбинате «Стандарт». В компании заявили, что после выявленного нарушения провели дополнительные занятия с мастерами-технологами. Забракованная партия товара уже изъята из оборота, в том числе в Свердловской, Тюменской, Челябинской, Московской областях, а также Красноярском и Хабаровском краях, куда ее поставляли. В УФАС считают, что мясокомбинат исполнил предупреждение ведомства.
Ранее «URA.RU» сообщало о странном куске мяса, обнаруженном школьниками в супе. Его тут же прозвали «доисторическим животным», а школьный обед стал мемом в соцсетях. Оказалось, что состав консервы, из которых приготовлен суп, не соответствовал потребительской маркировке. В УФАС сочли это введением потребителей в заблуждение и потребовали изъять забракованную партию из оборота.