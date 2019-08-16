Авария оставила без воды несколько микрорайонов и крупный завод Кургана

Несколько микрорайонов Заозерного жилого массива в Кургане остались без холодной воды из-за аварии. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе «Водного Союза».
«16 августа в Кургане произошла аварийная ситуация на водопроводе. К ее ликвидации сотрудники „Водного Союза“ приступили в 10:30 часов», — рассказали в ресурсоснабжающей организации.
Для проведения работ необходимо полностью отключить от водоснабжения микрорайон Мостостроителей, а также 1а и 4 микрорайоны. Кроме того, без воды останутся улица Алексеева, большая часть 1 микрорайона (кроме домов 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 39), а также дома 17, 19, 20в во 2 микрорайоне. Под отключение попали пять теплопунктов предприятия «Курганстальмост».
Ожидается, что аварию устранят 16 августа до 21 часов. В течение дня будет осуществляться подвоз воды. Его график можно уточнить в «Водном Союзе» по телефонам: 46-60-30, 46-11-73.