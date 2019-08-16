Жители Губкинского задыхаются от дыма из-за лесных пожаров Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители Губкинского (ЯНАО) задыхаются от накрывшего город смога. Причиной стали природные пожары, которые действуют в Пуровском, а также Надымском районах. Об этом «URA.RU» сообщили в учреждении «Леса Ямала».

«Действуют три природных пожара. Один в Надымском районе на территории 1,4 гектара и два в Пуровском — 8,5 гектара. На данный момент они локализованы», — отметили в учреждении, добавив, что дым от пожаров в город мог принести ветер.

В «Лесах Ямала» предварительными причинами пожаров назвали грозы и местное население. На локализации обоих возгораний задействовали более 30 человек.

По данным сайта окружного МЧС, в ЯНАО с начала пожароопасного периода в этом году зарегистрировано 115 очагов природных пожаров. Их площадь составила 1872,6 гектара.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в начале июля губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подписал постановление о введении особого противопожарного режима на территории округа. Решение было принято из-за теплой и ветреной погоды, которая могла способствовать возникновению лесных пожаров.

Фото: читатели «URA.RU»