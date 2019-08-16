Рейс «Победы» задержали из-за птицы в двигателе

Самолет авиакомпании «Победа», который должен был вылететь из Минеральных Вод в Москву, задержан из-за технической неполадки. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе перевозчика, в двигатель самолета попала птица.
«После прибытия самолета в аэропорт командир обнаружил следы столкновения с птицей, она попала в двигатель», — рассказали в авиакомпании. Также там отметили, что, скорее всего, она врезалась в лайнер в процессе посадки или уже на взлетно-посадочной полосе.
Пассажиры разместились в здании аэропорта. «Самолет стоит более 2,5 часов. Так как посадка не начиналась, с пассажирами ведется работа, для них обеспечено питание и питье», — рассказали в «Победе». Сможет ли самолет вылететь в Москву, станет известно после заключения официальной комиссии, которая осматривает судно на предмет повреждений.
Ранее в Подмосковье чуть не произошла трагедия из-за попадания птиц в двигатели самолета. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку на кукурузном поле неподалеку от аэропорта Жуковский. Командир Дамир Юнусов вопреки инструкциям принял решение не выпускать шасси. В результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не получил серьезных травм, в самолете находились 234 человека, уточняет «Дни.ру». Россияне благодарят членов экипажа в соцсетях, а командира называют «героем».