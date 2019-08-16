На главный тюменский онкоцентр завели второе уголовное дело

В «Медицинском городе» уже месяц проходят проверки Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Тюменский региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нецелевого расходования бюджетных средств менеджерами центра «Медицинский город». Это второе дело в отношении сотрудников главного онкоцентра области, сообщают силовики.

«По версии следователей, должностные лица „Медицинского города“ на протяжении четырех лет совершали нецелевое расходование денежных средств территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС). Подозреваемые пока не определены», — рассказали «URA.RU» в следственном управлении СК РФ по Тюменской области.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей о нецелевом расходовании средств государственных внебюджетных фондов в особо крупном размере. По версии следователей, с января 2015 года по апрель 2019 года сотрудники растратили 18,4 млн рублей.

Силовикам предстоит установить причины и обстоятельства, при которых произошло преступление, а также круг виновных лиц. Расследование продолжается.

Ранее прокуратура Тюменской области обнаружила хищения в «Медицинском городе» на сумму 29 млн рублей. По факту мошенничества возбудили уголовное дело, в преступлении подозревают главного бухгалтера и главного экономиста учреждения.