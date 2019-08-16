Второй пилот аварийно севшего в кукурузном поле А321 госпитализирован

Второй пилот самолета «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, Георгий Мурзин попал в больницу. Об этом сообщил коммерческий директор авиакомпании Кирилл Скуратов.
«У второго пилота ушибы груди, он в больнице», — сказал Скуратов на пресс-конференции в уральской столице. По его словам, с Мурзиным «все будет в порядке».
Утром 15 августа самолет Airbus A321, летевший рейсом Москва — Симферополь, аварийно сел на кукурузное поле неподалеку от аэропорта Жуковский. В двигатели лайнера попали птицы, из-за чего продолжать полет не представлялось возможным.
Командир экипажа Дамир Юнусов принял решение посадить самолет на кукурузном поле. На борту находились 230 человек, все они выжили. Позднее капитан судна признался, что считает себя виноватым перед пассажирами за то, что не доставил их в Симферополь. Расследованием причин жесткой посадки самолета займется Следственный комитет.