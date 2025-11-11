Пермский калийный гигант выиграл у норвежской химкопании многомиллиардный спор о поставках удобрений

Норвежская компания отказалась от мирового соглашения, поэтому «Уралкалий» обратился в суд Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Арбитражный суд Москвы взыскал с норвежской компании Yara International 18,3 млрд рублей в пользу дочерней структуры «Уралкалия» за неоплаченные поставки калийных удобрений. Это следует из материалов дела.

«Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск латвийской компании Uralkali Trading, экспортного трейдера российского производителя минудобрений „Уралкалия“, к норвежской химической компании Yara International о взыскании 18,3 млрд рублей. Иск был подан в марте 2025 года и включал требования о взыскании убытков за неоплаченные поставки товара, процентов за просрочку платежа и убытков от простоя судов. Сумма иска составила 67,6 млн долларов, 66,5 млн евро и дополнительные проценты», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на материалы дела.

По данным источника издания, причиной иска стало препятствование со стороны Yara выплате задолженности своими дочерними структурами. Норвежская компания ранее отказалась от заключения мирового соглашения, считая претензии необоснованными. В Uralkali Trading отметили, что большинство европейских контрагентов полностью погасили задолженности, а действия Yara создают угрозу стабильным поставкам удобрений. «Уралкалий», по данным за девять месяцев 2025 года, увеличил выручку на 21% до 219 млрд рублей, а чистая прибыль компании выросла в 2,7 раза.

