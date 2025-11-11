В ЯНАО на детской площадке мужчина избил ребенка и требовал деньги: СКР завел дело

Возбуждено уголовное дело по 2 статье 163 УК РФ (вымогательство) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ямальском районе (ЯНАО) неизвестный напал на несовершеннолетнего мальчика. Мужчина избил ребенка на детской площадке и требовал у него деньги. Следственный комитет возбудил уголовное дело, о чем сообщил в telegram-канале.

«Главе ведомства будет доложено о расследовании противоправных действий в отношении несовершеннолетнего в Ямало-Ненецком автономном округе. В СМИ сообщается, что в Ямальском районе мужчина на детской площадке, напав на несовершеннолетнего мальчика, избил его и требовал у него денежные средства», — пишет пресс-служба.

Дело возбуждено по статье второй части статьи 163 УК РФ (вымогательство), совершенное в отношении несовершеннолетнего. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Ямало-Ненецкому автономному округу доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

