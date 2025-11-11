Пермяк Арсен Рангулов прошел в следующий этап шоу «Титаны» на ТНТ
Арсен Рангулов занимается кроссфитом и пауэрлифтингом
Фото: Илья Московец © URA.RU
Пермский спортсмен Арсен Рангулов прошел в девятый этап шоу «Титаны» на ТНТ, подняв в сумме 780 кг и преодолев травму руки во время сложного испытания с камнями. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
«В восьмом этапе, показанном в воскресенье, спортсмен из Перми Арсен Рангулов вошел в команду хоккеиста Никиты Ушнева и блестяще справился с тяжелейшим испытанием — подъемом и передачей шести круглых камней весом от 40 до 90 кг вместе с капитаном команды. Во время выполнения задания Рангулов повредил пальцы о подиум, но продолжил прохождение этапа», — рассказали в пресс-службе.
Суммарный вес, поднятый спортсменом из Перми, составил 780 кг. Команда Ушнева заняла третье место в эстафете, избежав дополнительного испытания на выбывание. Шоу «Титаны» выходит по воскресеньям в 21:00 на ТНТ, где зрители могут следить за дальнейшими выступлениями пермяка.
Шоу «Титаны» продолжает удивлять зрителей сложными испытаниями и драматичными моментами. Ранее в проекте возникли напряженные ситуации, например, конфликт серебряного призера Олимпийских игр по конькобежному спорту Ольги Фаткулиной с другими участниками.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!