После нападения стаи собак на школьницу в Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело

От собак девочку отбил случайный прохожий

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по статье о халатности (293 УК РФ) по факту нападения стаи бездомных собак на девочку в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

«По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Председатель СК России поручил руководителю СУ по Свердловской области Богдана Францишко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в публикации telegram-канала пресс-службы ведомства.