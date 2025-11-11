Логотип РИА URA.RU
В Екатеринбурге на небоскребе сделали романтическую надпись. Видео

11 ноября 2025 в 22:35
Согласилась ли девушка - неизвестно

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге на небоскребе «Высоцкий» появилась надпись с предложением руки и сердца. Кадрами с URA.RU поделился читатель.

«Агу, выходи за меня», — транслируется на здании. Кто автор надписи и согласилась ли девушка на предложение — неизвестно.

Ранее на «Высоцком» увидели надпись с отсылкой на ограбление парижского Лувра. На здании транслировалось «В Париже крадут драгоценности. В нашем Лувре их продают!!!».

