В Екатеринбурге на небоскребе сделали романтическую надпись. Видео
11 ноября 2025 в 22:35
Согласилась ли девушка - неизвестно
В Екатеринбурге на небоскребе «Высоцкий» появилась надпись с предложением руки и сердца. Кадрами с URA.RU поделился читатель.
«Агу, выходи за меня», — транслируется на здании. Кто автор надписи и согласилась ли девушка на предложение — неизвестно.
Ранее на «Высоцком» увидели надпись с отсылкой на ограбление парижского Лувра. На здании транслировалось «В Париже крадут драгоценности. В нашем Лувре их продают!!!».
