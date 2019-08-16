Шумков попросил помощи федеральных властей в развитии курганского аэропорта

Вадим Шумков (справа) попросил Антона Силуанова помочь курганскому аэропорту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков попросил куратора региона, первого вице-премьера Антона Силуанова помочь с открытием новых рейсов из местного аэропорта. Разговор об этом зашел во время визита министра в Зауралье, передает корреспондент «URA.RU».

«Предлагаем рассмотреть создание зоны портового типа на базе аэропорта. Сегодня, к сожалению, аэропорт находится в полуспящем состоянии. Единственный рейс в день — только в Москву. Мы с коллегами из аэропорта переговорили. Здесь тоже хотелось бы вашей поддержки», — рассказал Шумков Силуанову.

Глава Зауралья считает, что у Кургана есть необходимость хотя бы в двух самолетах в Москву ежедневно. «Потому что рейсы уходят практически битком, как автобусы», — пояснил он. Шумков считает, что в летнее время будут востребованы и еженедельные самолеты до Симферополя и Санкт-Петербурга. Также для вахтовиков будут удобны рейсы на небольших самолетах до Тюмени, Сургута и Нового Уренгоя.

«Коллеги сейчас считают, но, если будет федеральная поддержка, я полагаю, что все произойдет быстрее», — заявил врио губернатора. Он также предложил запустить экспресс «Ласточка» между Курганом и Екатеринбургом. «Нас предварительно поддержал Минтранс», — подчеркнул Шумков.

Единственный авиарейс из Кургана в Москву и обратно летает ежедневно. Попытки организовать другие рейсы в Курган в последние годы заканчивались провалом.