Экипажу «Уральских авиалиний» выпишут премии после посадки в поле

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дамир Юсупов
Командир самолета, совершившего удачную аварийную посадку, Дамир ЮсуповФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Экипаж самолета «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, будет награжден премией. Об этом заявил коммерческий директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов, сообщает корреспондент «URA.RU».

Заявление коммерческого директора «Уральских авиалиний» прозвучало сегодня на встрече с журналистами. При этом точную сумму премии Скуратов назвать затруднился. Он отметил лишь, что она «будет достаточной».

Аварийную посадку самолет «Уральских авиалиний» совершил 15 августа из-за столкновения со стаей чаек, забивших воздухозаборники. Во время посадки в кукурузном поле, несмотря на полные баки, возгорания самолета удалось избежать. Все пассажиры борта остались живы, за медицинской помощью обратились 76 человек, среди них 19 детей.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...