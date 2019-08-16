Экипажу «Уральских авиалиний» выпишут премии после посадки в поле

Экипаж самолета «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, будет награжден премией. Об этом заявил коммерческий директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов, сообщает корреспондент «URA.RU».
Заявление коммерческого директора «Уральских авиалиний» прозвучало сегодня на встрече с журналистами. При этом точную сумму премии Скуратов назвать затруднился. Он отметил лишь, что она «будет достаточной».
Аварийную посадку самолет «Уральских авиалиний» совершил 15 августа из-за столкновения со стаей чаек, забивших воздухозаборники. Во время посадки в кукурузном поле, несмотря на полные баки, возгорания самолета удалось избежать. Все пассажиры борта остались живы, за медицинской помощью обратились 76 человек, среди них 19 детей.