Трое россиян попали в плен к пиратам у берегов Африки

У берегов Камеруна (западное побережье Центральной Африки — прим. ред.) неизвестные злоумышленники захватили в плен трех россиян. Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ.
По данным ведомства, инцидент произошел 15 августа в районе порта Дуала. Злоумышленники атаковали грузовое судно «Мармалайта», принадлежащее датской компании «Ультрабалк». Корабль шел под флагом вест-индийского государства Антигуа и Барбуды. «По сведениям рекрутингового агентства „Марлоу Навигейшн Россия“ нападавшими были захвачены восемь членов экипажа, среди которых трое граждан Российской Федерации», — говорится в сообщении МИД РФ.
По данным российского посольства в Яунде, власти Камеруна и представители судовладельца выясняют обстоятельства произошедшего. Дипломаты РФ активно взаимодействуют с национальными органами и компанией для скорейшего освобождения россиян.